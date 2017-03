premium

Raadsman: afhandeling bevingschade te traag

48 min geleden

LOPPERSUM - De afhandeling van aardbevingsschade in Groningen door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) duurt nog te lang. Dat meldt de Onafhankelijke Raadsman Gaswinning in zijn jaarrapport. Raadsman Leendert Klaassen ontving vorig jaar 240 klachten, minder dan in 2015 maar veel meer dan in eerdere jaren.