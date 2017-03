premium

’Gele dildo’ van schoolplein verwijderd

40 min geleden

Een opvallend kunstwerk op het schoolplein bij het Veenlanden College in Vinkeveen is vrijdag verwijderd. In de volksmond stond het gevaarte bekend als ’gele dildo’ of ’stapel xtc-pillen’. Het terrein waar het kunstwerk stond, wordt compleet onder handen genomen.