De eerste warme dag van het jaar is een feit

Het is niet ongewoon dat het in deze tijd van het jaar al 20 graden wordt, maar heel vaak komt het niet voor. De laatste keer was op 31 maart in 2014. Toen werd het in het Zeeuwse Westdorpe 21,5 graden. De hoogste temperatuur ooit in maart gemeten was op 29 maart 1968. In Volkel werd het destijds 25,4 graden.

Morgen wordt het even iets minder warm, maar ook op donderdag en vrijdag wordt het op veel plaatsen in het land 20 graden of meer. Vooral vrijdag schijnt de zon uitbundig en wordt het in de zuidelijke helft van het land zelfs 23 graden: een temperatuur die gebruikelijk is in juli (!).

Normaal gesproken wordt de eerste warme dag van het jaar in het zuiden eind maart of begin april genoteerd.