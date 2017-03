premium

Auto met aanhanger met 170 km/u over weg: ’De teller zegt toch echt 110’

28 min geleden

KAATSHEUVEL - De bestuurder van een auto met een aanhanger had een opvallend excuus voor het feit dat hij met 170 kilometer per uur over de Midden-Brabantweg reed in Kaatsheuvel, een weg waar je toch echt maar 90 kilometer per uur mag rijden. Volgens de man uit Esch gaf de snelheidsmeter in zijn auto slechts 110 aan. Op de teller werd de snelheid ook in Engelse mijlen aangegeven.