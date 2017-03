premium

Drugsdealer met zakje onder zijn ’zaakje’ opgepakt

37 min geleden

BADHOEVEDORP - Een drugsdealer in Badhoevedorp die dacht zijn drugs goed te hebben verborgen, is woensdag toch tegen de lamp gelopen. Wijkagent Arjen Schut twitterde over de aanhouding. „Hij had de drugs onder zijn zaakje geplakt.”