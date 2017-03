Wietbus stinkt uur in de wind

De riekende bus reed rond 06.00 uur ’s morgens op de A58 van Tilburg in de richting Breda. De achterligger belde de politie en gewaarschuwde agenten zagen de wagen vervolgens bij de afslag Ulvenhout. Ook zij roken de zware wietlucht. Op de afrit gaven de agenten een stopteken, maar de bus reed door.

Een vrachtwagenchauffeur schoot te hulp en blokkeerde de weg. Daardoor moest de verdachte zijn auto stoppen en stak hij zijn handen in de lucht. De neuzen bleken niet bedrogen want in de wagen werd in linnen zakken inderdaad de partij wiet aangetroffen.