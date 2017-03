premium

Arib tikt Baudet op vingers om rede in Latijn

25 min geleden

DEN HAAG - De eerste voordracht van Forum voor Democratie-voorman Thierry Baudet in de Tweede Kamer is hem meteen op een uitbrander van voorzitter Khadija Arib komen te staan. Baudet begon zijn speech met enkele zinnen in het Latijn, en dat zinde Arib niet. ,,Het Nederlands is de voertaal in ons parlement en dat wil ik graag zo houden'', zei de Kamervoorzitter.