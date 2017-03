Direct veel tips over 'vergismoord' Amsterdam

Eerder op de dag maakte de politie bekend dat de 31-jarige Latumahina, dj en vader van een tweejarige dochter, door de criminelen moet zijn aangezien voor iemand anders. Het vermoedelijke liquidatiedoelwit woonde in hetzelfde appartementencomplex in Amsterdam-West en reed net als het slachtoffer in een Mini Cooper. De man is inmiddels verhuisd.

De politie pakte dinsdag vijf verdachten op, maar weet zeker dat meerdere daders nog voortvluchtig zijn. De camerabeelden zijn vrijgegeven in de hoop de daders van de 'vergismoord' die in oktober vorig jaar werd gepleegd alsnog te vinden.

Djordy Latumahina stierf ter plaatse. Zijn dertigjarige vriendin raakte zwaargewond. Het tweejarige dochtertje van het stel zat achterin en bleef ongedeerd.

De verdachten, tussen de 25 en 50 jaar oud, zitten in volledige beperkingen. Dat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een beloning van 25.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip die naar de daders leidt.