14 jaar cel geëist tegen verdachte drugsmoord Zeist

Vandaag hoorde de Franse verdachte Abderrahim A.H.(28) die de schoten zou hebben afgevuurd, een gevangenisstraf van veertien jaar tegen zich eisen voor onder meer doodslag en poging doodslag. Hij was in paniek, beweerde Abderrahim. Hij kreeg in de hotelkamer al snel in de gaten dat de koffer van de Colombianen nep-cocaïne bevatte. Hij waarschuwde zijn ,,kennis” – medeverdachte Mohamed M.- met wie hij samen naar de hotelkamer was gegaan.

Daarna volgden de gebeurtenissen elkaar snel op. Volgens Abderrahim A.H. kwam er uit de badkamer een Colombiaan met een bivakmuts op en een mitrailleur in de hand. Mohamed M. riep tegen Abderrahim snel zijn wapen uit de tas met geld te halen. Dat deed Abderrahim. ,,Ik was bang, sloeg mijn linkerarm voor mijn ogen en schoot om me heen. Ik verwachtte een normale cocaïnedeal, was niet voorbereid op geweld. Geld tellen, drugs checken en vertrekken. Dat was de bedoeling.”

Drie Colombianen werden geraakt, van wie de man met de bivakmuts fataal. De muts lag naast hem. Van een mitrailleur was volgens de OvJ geen spoor. De twee gewonde Colombianen vluchtten, en meldden zich later bij verschillende ziekenhuizen.

Abderrahim A.H. en Mohamed M. gingen er ook vandoor. Ze konden hun eigen auto niet vinden, en dwongen in de parkeergarage een vrouw onder bedreiging met een vuurwapen om haar Renault Twingo af te geven. Daarmee sloegen ze op de vlucht. Mét de koffer met de nepdrugs: twintig pakketten met een mengsel van boterzuur en cafeïne, maar zonder de tas met zes ton. Dat valt te verklaren uit het feit dat het niet de Colombianen, maar juist de Franse verdachten zijn die de ripdeal wilden plegen, meent de OvJ.

De politie luisterde een gesprek af tussen Abderraim A.H. en zijn zus, dat die stelling lijkt te ondersteunen. ,,Ik heb alle patronen op hen leeggeschoten. Colombianen. Maffiosi. Clowns. Ik walg dat ze misschien niet dood zijn.”

Advocaat Bart van Elst vindt het juist zonneklaar dat Abderrahim A.H. door de Colombianen is bedrogen en bedreigd. Hij schoot uit noodweer, zegt Van Elst, hij kon niet anders in die krappe kamer.”

De zaken tegen de andere twee verdachten, Mohamed M. (28) en Rabah K. (39), worden later behandeld. Rabah K. zit momenteel een celstraf uit in Frankrijk.