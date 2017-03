‘Terreur invloed op stedenreis’

Het aantal vakanties naar Parijs, waar veel aanslagen waren, is de laatste tien jaar niet zo laag geweest. Het ging in 2016 volgens CBS toch nog om 400.000 bezoeken met overnachting, een daling van 18%.

Londen en Berlijn zagen afgelopen tien jaar juist een stijging van 47 en 5%, hoewel de recente aanslagen nog niet zijn meegenomen in deze CBS-cijfers. In absolute aantallen blijft Parijs de baas. Londen scoorde 347.000 Nederlanders, Berlijn 224.000.

In Londen geven we het meeste uit: ruim 160 miljoen euro in 2016. In Parijs is dat nog geen 130 miljoen en in Berlijn circa 90 miljoen. ANVR-reisorganisaties laten weten dat er een duidelijke trend is naar kleinere steden in Europa, die minder bekend zijn, maar gevoelsmatig ‘veiliger’.