Terwijl het consumentenvertrouwen stijgt en ’we’ met z’n allen weer vaker uit eten gaan, kampen de koks-opleidingen juist met een terugloop van het aantal leerlingen. Het vak van kok kampt met een imagoprobleem: veel jongeren zien het simpelweg niet zitten om in de weekenden te moeten werken. Horecagelegenheden proberen intussen goede koks bij elkaar weg te lokken.

Volgens de laatste cijfers van de 20.000 leden tellende brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland, die dateren van vorige maand, zagen de restaurants hun omzet vorig jaar met 6 procent toenemen. Weliswaar iets minder dan een jaar eerder (7,5 procent), maar de horeca zit na jaren van malaise weer duidelijk in de lift. In een jaar tijd groeide het aantal eetgelegenheden met 875 etablissementen (3,3 procent), waarvan 330 restaurants en 545 zogenoemde fastservicebedrijven.

Het probleem van het kokstekort is bekend bij Koninklijke Horeca Nederland. Volgens woordvoerder Cees den Bakker is er momenteel sprake van een lichte terugloop van het aantal studenten op ROC’s: „De koksopleidingen tellen momenteel 1360 leerlingen meer dan in 2008, toen de economische crisis begon. Tegelijk zagen we vorig jaar een kleine terugval ten opzichte van 2015. De reden daarvoor kennen we niet.”

Volgens de zegsman wordt er intussen alles aan gedaan om het aantal koksstudenten op te krikken: „We zijn voortdurend in contact met ROC’s hoe we het imago kunnen verbeteren.” Hoewel er volgens Den Bakker met het huidige imago niets mis is: „We kennen de verhalen over onregelmatige werktijden. Anderzijds: koks zijn juist mensen die koken vanuit een passie. Wat eigenlijk geldt voor iedereen in de horeca. En onregelmatige werktijden gelden wel voor meer vakken, die heb je ook bij de politie of in de verpleging. En voor wie een gezin heeft met kinderen: met veel werkgevers zijn heus wel goede afspraken te maken over de werktijden.”

Toch is het dat juist waar de schoen wringt, meent manager Ratna Bant (35) van hotel Frerikshof in Winterswijk. Nadat het maanden had geduurd voordat de vorige koks-vacature was vervuld, zit het hotel nu alweer een maand te springen om een goede kok. Ratna Bant: „Dit is een vak waarin je duidelijk op zoek moet naar de balans privé-werk. Niet voor niets hebben we het gezegde dat je een beetje gek moet zijn als je in de horeca wilt werken. Niettemin is dit een erg mooi vak, waar mensen heel bewust voor kiezen.”