Rekenkamer voelt druk bezuinigingen

43 min geleden

DEN HAAG - De Algemene Rekenkamer heeft vorig jaar iets meer publicaties uitgebracht dan in 2015. Er is vorig jaar een „ambitieus werkprogramma” uitgevoerd. Maar het adviesorgaan voelt wel dat er de afgelopen jaren flink is bezuinigd. „De vitaliteit van de democratische tegenmacht komt nu onder druk”, schrijft president Arno Visser in het jaarverslag.