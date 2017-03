premium

Studie naar gevolgen aardbeving Groningen voor kinderen

36 min geleden

DEN HAAG - De Kinderombudsman begint een onderzoek naar de gevolgen voor kinderen van de aardbevingen in Groningen. Volgens Kinderombudsman Margrite Kalverboer is er in de hele discussie maar weinig aandacht voor kinderen geweest. Er wonen ongeveer 30.000 kinderen en jongeren in het aardbevingsgebied.