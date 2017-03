Hoger beroep loont

Dat doorprocederen vaak loont, blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum analyseerde zo’n 23.000 strafzaken. Vooral verdachten van ernstige zaken - zoals verkrachting, moord en mishandeling - gaan in hoger beroep.

In 35 procent van de gevallen waarin zowel de rechtbank als het gerechtshof een onvoorwaardelijke celstraf oplegde, ging deze in hoger beroep omlaag. In 51 procent bleef de straf gelijk en slechts 14 procent van de veroordeelden werd langer achter de tralies gezet. Ook mensen die eerst een onvoorwaardelijke taakstraf of boete kregen, waren in hoger beroep vaak beter af.