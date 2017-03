’Ruben wist helemaal niet wat gevaar was’

Ruben was afgelopen zaterdag net opgehaald bij de zorginstelling waar hij doordeweeks verblijft. „Sinds oktober zat hij op een gesloten afdeling. Hij kon niet op zichzelf naar buiten. Hij kende geen gevaar. En dat is ook wel gebleken. En dat wisten we ook”, zeggen Aad en Martine van den Burg in een interview met Omroep West.

Omdat Ruben het verstand had van een 3-jarige, zag hij geen gevaar. Ondanks toeterende automobilisten stak hij toch de drukke snelweg over. Foto: Flashlight Fotografie

Toen Aad en Martine Ruben afgelopen zaterdag plotseling niet meer zagen spelen, besloot vader Aad te gaan zoeken. Op de oprijlaan hoorde hij sirenes. „Ik zag auto’s stilstaan op de weg of langzaam rijden. In eerste instantie dacht ik dat het een ongeluk was. Misschien een motorrijder. Er lag iemand op de grond die ze aan het reanimeren waren. En later zie je dat hij het is. Dan stort je wereld in. Je blijft tot het laatst ontkennen dat hij het is. Maar als je zijn broek herkent…”

Gefaald

Moeder Martine: „Ruben kon niet praten en was niet zindelijk. Je moest hem helpen met eten en had veel zorg nodig. Maar hij was ook een jongen die altijd lief was, nooit verdrietig, nooit gefrustreerd. Hij wilde altijd meewerken. Het voelt gewoon alsof je gefaald hebt.”

Het ongeval gebeurde op de A44 bij het BP tankstation. De snelweg snijdt door Oegstgeest heen. Foto: AS Media

Aad: „Door zijn verstandelijke handicap wilde hij altijd wegrennen. We hebben daarom een hek met schrikdraad erop, dat normaal voor paarden en koeien gebruikt wordt. Na enige tijd kreeg hij het toch voor elkaar om eroverheen te komen. We hebben alles ervoor gedaan om dat te voorkomen. Een ander alternatief was opsluiten of vastbinden. Dat gun je hem niet.”

Volgens de politie hebben passerende automobilisten nog geprobeerd de jongen met handgebaren, lichtsignalen en getoeter te waarschuwen toen hij in de berm stond om aan zijn overtocht te beginnen. Maar hij gaf daar geen gehoor aan en besloot door te lopen, met een fatale afloop tot gevolg.