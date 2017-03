Vluchtelingen verkeerde kant op in vrachtwagen

Niet alleen de Nederlandse politie kreeg een telefoontje. Een van de vluchtelingen had zelf kort daarvoor de Belgische politie in Antwerpen gebeld. ,,Ze wilden naar Engeland. Toen ze erachter kwamen dat de vrachtwagen richting Nederland reed in plaats van bijvoorbeeld Calais, wilden ze worden ontdekt'', vertelde een woordvoerder van de politie.

Zeven van de mannen zijn Iraakse Koerden, de andere twee komen uit Afghanistan. Omdat de chauffeur zelf melding deed, wordt hij vooralsnog niet verdacht van mensensmokkel. Hij moet wel een verklaring afleggen. De verstekelingen willen geen asiel aanvragen in Nederland en keren terug naar Frankrijk omdat ze daar waren opgestapt, liet de politie weten.

#Hazeldonk:na melding Spaanse chauffeur zijn in vrachtwagen 9 verstekelingen aangetroffen, volwassen mannen uit Irak / Afghanistan (Koerden)— Politie Breda eo (@Politie_Breda) March 29, 2017