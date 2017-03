Drie scholieren schopten en sloegen het meisje terwijl vijf anderen hun smartphones erbij pakten om alles vast te leggen. Terwijl ze als gevolg van alle klappen op de grond lag, ging het geweld door. Niemand stak een poot uit om het meisje te helpen. „Het interesseerde ze helemaal niets dat het slachtoffer huilde en probeerde weg te lopen.”

Van school gestuurd

Toen de politie de schokkende beelden van de mishandeling, op 6 maart, in handen kreeg, werd er direct actie ondernomen. Drie hoofdverdachten konden snel worden opgepakt. Ze zijn de volgende dag vroeg van hun bed gelicht en verhoord. Het drietal is daarna met een dagvaarding naar huis gestuurd. Later moeten zij zich voor de rechter verantwoorden.

De scholieren zijn inmiddels alledrie van school gestuurd. De vijf toekijkers moeten zich ook binnenkort verantwoorden voor hun aandeel in de mishandeling. De school heeft hen geschorst.

Het is de tweede keer in een maand tijd dat een Amsterdamse scholier in stadsdeel Noord het slachtoffer is geworden van een ernstige mishandeling. Twee tieners van 16 en 17 werden half maart gearresteerd voor het mishandelen van een leeftijdsgenootje.