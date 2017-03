Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Coffeeshop Eindhoven dicht na vondst voorraad

54 min geleden

EINDHOVEN - Een coffeeshop in Eindhoven moet een jaar dicht nadat bij de exploitant thuis in Nuenen ruim 100 kilo softdrugs was gevonden. Burgemeester John Jorritsma heeft dat besloten.