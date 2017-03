Arib herkozen tot voorzitter Tweede Kamer

Er kwam bijvoorbeeld één stem voor SGP-Kamerlid Roelof Bisschop, één voor D66-Kamerlid Stientje van Veldhoven en negen stemmen voor PVV’er Martin Bosma.

’Grote eer’

Arib bedankte het parlement voor het vertrouwen: „Ik ervaar het als een grote eer. Ik weet dat een kleine fractie niet altijd de Kamervoorzitter levert.”

In een debat voorafgaand aan de stemronde waren met name PVV en Denk erg kritisch over Arib. Tussen migrantenpartij Denk en de Kamervoorzitter botert het al langer niet. Fractievoorzitter Tunahan Kuzu klaagde over een ’dubbele maat’. Hij heeft het idee dat zijn partijgenoten sneller worden afgepakt door Arib.

Punt over dubbele nationaliteit

De PVV maakte een punt van haar dubbele nationaliteit. De partij stuurde bij de vorige voorzittersverkiezing nog een eigen kandidaat in de persoon van Bosma. Volgens zijn collega Fleur Agema was hij bij deze stemming bij voorbaat kansloos vanwege zijn politieke kleur. CDA-Kamerlid Mona Keijzer vindt dat de partij van Geert Wilders ’huilie, huilie’ doet.

De Kamervoorzitter kreeg ook een vraag over haar talenknobbel. Arib gaf toe dat haar Engels minder goed is dan haar Frans. „Ik ben wel bij de nonnen in Vught geweest en volgens mij is het nu beter dan het Engels van Van Gaal.” Arib liet verder weten dat ze altijd voor het parlement zal opkomen: „Wie aan de Kamer komt, komt aan mij.”