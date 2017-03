Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Dinsdag werden er dure auto’s in beslag genomen.

Arrestaties om windmolenfraude

34 min geleden

ZUTPHEN - De FIOD heeft in een langlopend onderzoek naar frauduleuze beleggingen in vastgoed en windmolenparken drie verdachten opgepakt. Met de fraude is zeker acht miljoen euro gemoeid. Dat meldt de FIOD woensdag.