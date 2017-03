Tussenstand Giro 555: Ruim 21,4 miljoen

De nieuwe tussenstand is net door Art Rooijakkers en Nicolette van Dam bekendgemaakt in het Hilversumse Beeld en Geluid dat vandaag dienst doet als actiecentrum. Tal van bekende Nederlanders nemen hier plaats in een telefoonpanel om giften van bellers te noteren. De dag begon vanochtend om 05.55 uur met 17,5 miljoen euro in kas, even na 12.00 uur stond de teller op ruim 19,3 miljoen euro.

„Ik heb al vaker in panels gezeten, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt: net gaf een mevrouw duizend euro”, vertelt Rob Geus. „Een dame van 84 die de oorlog heeft meegemaakt en toen zelf honger heeft gehad. Voor haar is dit een grote flashback. ’Ik heb een goed leven gehad en kan dit bedrag missen’, vertelde ze.”

Foto: De Telegraaf

Ook Janny van der Heijden had een donateur aan de lijn die duizend euro wilde geven. „Vanaf het sterfbed, een emotioneel verhaal. Maar elk bedrag is welkom hoor, het gaat niet om de hoogte. Een meneer wilde zeker weten of het geld op de juiste plek terecht zou komen. Ik durf dat wel te garanderen, want ik geloof erin, maar ik heb die meneer aangeraden er nog even over na te denken als hij twijfels heeft. Nou, dat ging-ie doen. Ik ken ook de kritiek dat een deel van de problemen komt door politieke zaken, maar het opgehaalde geld gaat naar hulporganisaties, niet naar regeringen.”

Foto: De Telegraaf

„Ik sprak net een mevrouw die een tientje wilde geven. Ze heeft een uitkering en niet veel te besteden, maar ze wilde toch iets doen”, zegt Kim-Lian Van der Meij. „En meteen daarna had ik een meneer aan de lijn die een paar honderd euro doneerde.”

De actie in Beeld en Geluid loopt nog de hele avond door.