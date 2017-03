Verkeer blijft last houden bij Schipholtunnel

Door een brand maandag in een schakelkast in de tunnel raakten kabels, leidingen en camera’s beschadigd. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat zijn de problemen dermate complex, dat niet kan worden voorspeld wanneer alle zes rijstroken weer open kunnen. Momenteel maakt het verkeer gebruik van twee rijbanen.

Dat levert met name in de avond flinke files op. De VID blijft aanraden de A4 zoveel mogelijk te mijden of buiten de spits te reizen. Luchthaven Schiphol is via een doorsteek wel bereikbaar, maar reizigers moeten rekening houden met files. In de spitsuren loopt de vertraging op tot een half uur, daarbuiten tot vijf tot tien minuten.