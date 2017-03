In de woning werd een hoge concentratie van het giftige gas gemeten, meldde de politie.

Eerder op de avond had een benedenbuur gemeld dat hij last had van een waterlekkage. Hulpdiensten vonden vervolgens de twee doden in de woning.

Een aantal omliggende woningen is ontruimd en gelucht. Het is nog niet duidelijk waar de koolmonoxide vandaan kwam. Volgens de politie is de meest voor de hand liggende oorzaak een lekkende geiser.