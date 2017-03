Deze krant toonde eerder al aan dat Eritreeërs in groten getale vakantie vieren in hun thuisland, dat volgens henzelf zo gevaarlijk was dat het noodzakelijk was te vluchten. Staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) sprak daar toen ook schande van. Hij beloofde te controleren op deze ’terugreizigers’ en hun verblijfsvergunning af te nemen als ze gesnapt worden.

Uit opgevraagde informatie van zijn departement blijkt dat sinds half 2015 geen enkele Eritreeër om die reden zijn verblijfsvergunning is ontnomen. Dat gebeurde in dezelfde periode wel bij „enkele tientallen” mensen van een andere nationaliteit. Het ministerie beweert dat het probleem bij Eritreeërs kennelijk niet zo speelt, maar een inventarisatie laat heel wat anders zien. PVV-Kamerlid Fritsma concludeert: „Dijkhoff beloofde dit aan te pakken, maar heeft geen woord gehouden.”

Lees meer: Vluchteling is goudmijn voor Eritrea