Foto: AS Media

Dode bij grote brand in seniorencomplex Landgraaf

1 uur geleden

LANDGRAAF - Bij een brand in een seniorencomplex aan de Kerkstraat in Landgraaf is woensdagavond een dode gevallen. Ook raakte er iemand gewond.