‘Geldautomaten in dorpen moeten blijven’

„Dorpsbewoners zijn gemiddeld best tevreden over de leefbaarheid in hun dorp, maar enkele basisvoorzieningen zijn wel belangrijk”, stelt Steenbekkers. „Juist in kleine dorpen in afgelegen regio’s zijn veel kleine ondernemers voor wie snelle internetverbindingen onontbeerlijk zijn. Nu is het in de afgelegen gebieden nog slecht gesteld met internet. De overheid moet regionaal meer maatregelen nemen om de afgelegen gebieden economisch te versterken”, aldus Steenbekkers.

Vijf miljoen Nederlanders wonen op het platteland. De plattelandsbevolking is sinds 2010 met 1,5 procent gekrompen, terwijl de stedelijke bevolking in die periode juist toenam. Al jaren verdwijnen ook voorzieningen als basisscholen en winkels. Vooral jongeren zijn weggetrokken, waardoor het platteland sneller vergrijst dan de stad. Het rapport beveelt daarom aan ook in te zetten op sociale voorzieningen voor de ouderen in de dorpen.