Dat zeggen de Leidse terrorismedeskundigen Edwin Bakker en Peter Grol. Vandaag verschijnt hun boek Nederlandse jihadisten. Ze beschrijven de levensloop van hoofdrolspelers.

Het hoogtepunt van het polderjihadisme lag rond 2013. IS-sympathisanten zetten tijdens demonstraties in Den Haag de boel op stelten door met IS-vlaggen te zwaaien. „Ze konden provoceren en kregen heel veel aandacht”, zeggen Bakker en Grol. Een van hen was bekeerling Rudolph H.. In een treiterige brief daagde H. Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding Dick Schoof en de inlichtingendiensten openlijk uit. „In afgetapte gesprekken hoorde je hem gieren van het lachen. Jongens die geen cent te makken hadden, zetten het systeem voor gek. Het was het hoogtepunt van hun leven”, vertelt Bakker.

„Nu afreizen naar het kalifaat niet meer gaat, Facebook jihad-pagina’s blokkeert en zwaaien met IS-vlaggen bij demonstraties niet meer kan omdat de politie en de inlichtingendiensten daar bovenop zitten, is de aanzuigende werking van de beweging op meelopers weg. Die zat hem namelijk in de kans op spannende actie. Bij de neonazi’s kun je als andere zaken te risicovol worden nog lekker gaan zuipen en naar harde muziek luisteren. Met jihadisten is weinig meer mogelijk dan samenzweerderig bij elkaar zitten boven de koran. En zelfs dat is niet meer aantrekkelijk, omdat de jongeren dan vrezen voor infiltranten uit de inlichtingendiensten en dus ontmaskering.” De jihadisten-scene van een paar honderd mannen en vrouwen die er in ons land nog wel is, bestaat volgens de wetenschappers vooral uit oudgedienden, soms ook teruggekeerde uitreizigers. Vijftig van de 290 Nederlanders die naar Syrië en Irak vertrokken, kwamen intussen retour. Van hen zijn er drie in de cel terechtgekomen, 35 zijn niet vervolgd. Een enkeling zweert de radicale ideeën definitief af. Anderen volharden in hun overtuiging, maar worden in Nederland scherp in de gaten gehouden.

Terugkeren lukt niet

De Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst waarschuwde onlangs voor de gevaren die de aanstaande val van het kalifaat met zich meebrengt. Terugkerende jihadisten zouden een substantieel gevaar betekenen, omdat die mannen gehard zijn door de gewapende strijd. Bakker en Grol zetten er een kanttekening bij. Volgens hen is het leeuwendeel van de uitgereisde jihadisten ten dode opgeschreven. Terugkeren uit de strijd zou nu nauwelijks nog lukken.

„Van de mensen uit ons boek is straks iedereen dood behalve één, die is teruggekeerd”, zegt Bakker. Zijn collega vult aan: „De strijders in Raqqa zijn omsingeld en vechten zich waarschijnlijk dood. Deserteren kan niet. De strijd is meedogenloos. Witte vlaggen worden niet gehesen. En als het gebeurt, dan heeft het geen zin.”