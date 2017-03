Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Brand verwoest voormalig restaurant Axel

34 min geleden

AXEL - In het pand van het voormalige restaurant Zomerlust in het Zeeuwse Axel heeft in de nacht van woensdag op donderdag een uitslaande brand gewoed. De brandweer rukte uit met drie blusvoertuigen, een watertankwagen en een hoogwerker.