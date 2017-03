Dode man gevonden met zakken wiet

De politie bevestigt dat er meerdere ‘pedaalemmerzakken’ vol hennep naast de dode man liggen. ,,De omstandigheden waaronder hij is gevonden zijn dermate verdacht, dat de politie de omgeving heeft afgezet voor onderzoek”, laat een woordvoerder van de politie Amsterdam weten.

De Turfstekerstraat ligt op een industrieterrein in Aalsmeer. Op industrieterreinen worden regelmatig grote hennepkwekerijen aangetroffen. Het leegroven of ‘rippen’ van wiekhokken is aan de orde van de dag, waarbij jaarlijks meermalen doden vallen. Begin deze maand nog werd een dode man aangetroffen in de woning met een wietkwekerij in Rilland.