Twee van drie verdachten vergismoord opgepakt

Een van de mannen is de afgelopen uren opgepakt, bevestigde de politie zojuist. De andere persoon is een van de vijf verdachten die afgelopen dinsdag werden gearresteerd. Politie en OM denken nu een van de schutters, de bestuurder van de vluchtauto en vier andere betrokkenen in de cel te hebben. Naar de andere schutter wordt nog gezocht.

De aanslag die op 8 oktober vorig jaar het leven kostte aan de 31-jarige dj is volgens de Amsterdamse recherche en het openbaar ministerie (OM) zeker een vergismoord. ’Dj Djordy’ werd geliquideerd in een parkeergarage van een appartementencomplex aan het Koningin Wilhelminaplein in Amsterdam, waar hij met zijn vriendin en tweejarige dochtertje woonde.

Latumahina was vrijwel op slag dood, zijn vriendin Cherrisha raakte zwaargewond en is nog altijd aan het revalideren. Hun dochtertje was ooggetuige van de vergismoord.

Gruwelijke misrekening

De politie en het openbaar ministerie hielden in eerste instantie alle mogelijkheden open, maar stuitten al snel op sterke aanwijzingen dat de aanslag een gruwelijke misrekening van de daders was. Djordy en zijn vriendin reden in dezelfde zwarte Mini als een inwoner van het complex, die contacten onderhoudt met personen uit het criminele milieu. De vriendin van deze persoon vertoont enige gelijkenis met de vriendin van Djordy.

De daders stonden in de parkeergarage te wachten en moeten hebben gedacht dat hun doelwit in de zwarte Mini zat. Djordy Latumahina had geen schijn van kans toen hij met een automatisch vuurwapen werd doorzeefd.

In deze parkeergarage is Djordy door een onbekend aantal schutters onder vuur genomen. Zijn vriendin raakte zwaargewond bij de aanslag.

Zijn vriendin Cherrisha overleefde de aanslag op wonderbaarlijke wijze, maar liep wel zeer ernstig letsel op. De jonge vrouw en haar dochtertje krijgen nog altijd professionele hulp bij het verwerken van het drama.

Tragisch

Voor de Amsterdamse recherche is de aanhouding opnieuw een belangrijke doorbraak in een liquidatieonderzoek, dat vanwege het tragische overlijden van een onschuldige Amsterdammer zeer hoge prioriteit heeft.

De recherche houdt rekening met meer aanhoudingen en toonde dinsdagavond beelden van de aanslagplegers bij het programma Opsporing verzocht. Voor tips die leiden tot meer resultaten in het onderzoek is door het openbaar ministerie een beloning van 25.000 euro uitgeloofd.