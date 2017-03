Drie agenten in zaak Henriquez niet vervolgd

De nabestaanden van Henriquez hadden een zogeheten Artikel 12-procedure aangespannen nadat het Openbaar Ministerie besloot om twee van de vijf agenten strafrechtelijk te vervolgen en de andere drie niet. Zij vinden dat alle vijf de agenten vervolgd moeten worden voor de dood van Henriquez en ook dat de beschuldigingen tegen alle vijf uitgebreid moet worden met het in hulpeloze toestand laten van de man.

Advocaat Roethof die samen met zijn collega Korver de familie Henriquez vertegenwoordigt, zegt het er niet bij te laten zitten en overweegt een gang naar het Europese hof.

De strafzaak tegen de twee agenten die wel worden vervolgd, zou komende week starten, maar is uitgesteld. Dat uitstel heeft te maken met een rapport van een forensisch arts dat de verdediging op de valreep inbracht. De conclusie van dat rapport luidt dat Mitch Henriquez overleed aan een hartstilstand en niet als gevolg van een nekklem.

Zie ook: Nabestaanden Henriquez verwerpen doodsoorzaak en ’Nekklem waarschijnlijk niet doodsoorzaak’

Henriquez werd op 27 juni aangehouden in het Haagse Zuiderpark na een muziekfestival. Hij overleed een dag later, naar aanvankelijk werd aangenomen door de nekklem die agenten op hem toepasten bij de arrestatie. Maar deze week kwam er een nieuw forensisch rapport, dat twijfel zaait over de doodsoorzaak. Volgens dat rapport, ingebracht door de advocaten van de twee agenten die terechtstaan, overleed hij zeer waarschijnlijk aan de gevolgen van hartritmestoornissen of een hartstilstand.

Op 6 april zou de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak tegen die twee agenten beginnen, maar dat wordt nu uitgesteld. Volgende week wordt een pro-formazitting belegd, waarop uitsluitend het nieuwe rapport over de doodsoorzaak van Henriquez wordt besproken.