premium

Meer meldingen van geweld op school

56 min geleden

DEN HAAG - Het aantal meldingen van fysiek geweld is in het schooljaar 2015/2016 gestegen van 426 naar 569. De klachten over discriminatie wegens ras of geloof daalden daarentegen in hoeveelheid met ruim 40 procent naar 28 klachten.