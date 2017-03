Dichte veewagen verbergt dierenleed

Goede toegangsdeuren zijn nodig om te controleren of veewagens niet te vol zijn en of de luchtkwaliteit goed is. Maar ook om in te grijpen als het misgaat, bijvoorbeeld als een dier ziek blijkt. Deze trucks hebben vaak wel inspectieluiken, maar deze zijn klein en bieden bovendien geen toegang tot de wagen. Controleurs kunnen dan alleen de wagen in via de laadklep, maar dat is erg moeilijk en gevaarlijk. Dat gebeurt volgens de onderzoekers dan ook zelden.

Volgens het onderzoek komt het regelmatig voor dat de ventilatoren in de geklimatiseerde trucks te weinig capaciteit hebben voor ventilatie en koeling. Dat veroorzaakt stress, onrust, verwondingen en soms zelfs sterfte bij de dieren. ,,Dit probleem speelt het meest bij slachtdieren, omdat zij groter zijn, meer warmte produceren en meer verse lucht nodig hebben'', aldus de onderzoekers.

De dichte veewagens hebben ook voordelen. Zo worden dieren tijdens het vervoer beschermd tegen rijwind, kou, zon en plotselinge temperatuurverschillen. Ook is de kans op ziekteverspreiding kleiner.

Wakker Dier roept de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) op om harder op te treden tegen transporteurs die de regels aan hun laars lappen.