OVV: problemen door gaswinning beter aanpakken

Onder meer de schadeafhandeling moet beter. ,,Bewoners worden nu, door een veelheid aan regelingen, geconfronteerd met een sterk bureaucratisch en juridisch ingericht proces. De tot dusverre getroffen maatregelen doen geen recht aan de stapeling van problemen waarvoor de inwoners van Groningers zich gesteld zien’’, schrijft de Onderzoeksraad. Bij die afhandeling is geen ruimte voor bemoeienis van de Nederlandse Aardolie Maatschappij, schrijft de raad stellig. ,,De overheid dient het proces van schadeafhandeling in eigen hand te nemen en de aansprakelijkheid te regelen met de NAM.''

In 2015 publiceerde de OVV een rapport over de aardbevingsrisico’s in Groningen. De conclusie was destijds dat de veiligheid van inwoners geen rol speelde bij de besluitvorming tot 2013 over de winning van aardgas in de provincie en dat er niet zorgvuldig is omgegaan met de veiligheid van inwoners.

In het rapport werden vijf aanbevelingen gedaan. De raad concludeert nu dat de betrokken partijen veel van de aanbevelingen hebben opgevolgd. Maar juist de aanbevelingen die structureel zichtbaar moeten maken dat er aandacht is voor de risico's, zijn niet voldoende opgepakt. ,,Het schaalniveau waarop de problemen nu worden aangepakt, is niet in lijn met de omvang, urgentie en complexiteit van de problemen in Groningen.''