Luchtmachtbasis Enschede is nu Twente Airport

49 min geleden

ENSCHEDE - De voormalige luchtmachtbasis Twenthe bij Enschede is vanaf donderdag niet meer in handen van Defensie. De luchthaven valt nu onder de provincie Overijssel en is omgedoopt tot Twente Airport.