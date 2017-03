Biergooier Pinkpop scoorde weer: dit keer in een tentje bij het festival

Begin deze maand beviel Lisa van zoon Dees. Dat is exact negen maanden na het festival in Landgraaf. Aan De Limburger legt Niels uit dat Dees is verwerkt in een klein tentje op de Pinkpop-camping.

John Coffey vangt biertje

Het is de tweede Pinkpop op rij waarmee Van den Ham de pers weet te halen. In 2015 ging hij viral toen hij een bekertje bier naar John Coffey gooide. Dat wist de zanger te vangen. Het moment werd gefilmd en ging vervolgens de hele wereld over.

Twintigste keer Pinkpop

Ook dit jaar is Niels van den Ham van plan om weer naar Pinkpop te gaan. De kans lijkt klein dat deze editie zo historisch wordt voor de Venlonaar als de vorige twee. „Voor mij wordt 2017 de twintigste keer Pinkpop. Vorig jaar was voor mijn vriendin haar eerste ervaring met het festival en ze is net als mij besmet geraakt met het Pinkpop-virus. We tellen af naar 3 juni.”