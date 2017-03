’Rapport van OVV is steun in onze rug’

„Nu nog moeten de bewoners zelf met de NAM uitvechten wie er verantwoordelijk is voor de schade. Haal dat conflict weg bij bewoners en leg het bij de Staat neer”, zegt Top.

Al met al heeft de OVV een „hard oordeel” geveld, vindt Top. „Laten we hopen dat het eindelijk wat verandert.” Heel veel vertrouwen heeft het Gasberaad daar niet in.

„Wij roepen al jaren dat de NAM zich niet meer met de schadeafhandeling moet bemoeien”, zegt Dick Kleijer van de Groninger Bodem Beweging (GBB). „Of dat nu ook echt zal veranderen is de vraag. Met al die rapporten kun je inmiddels heel Nederland verwarmen en kan de gaskraan wel dicht. Het zou fijner zijn als er een keer écht iets gebeurt en dat de overheid Groningen niet langer ziet als een wingewest, maar eindelijk wat doet aan de gevolgen.”

Ook het feit dat er volgens de OVV één organisatie verantwoordelijk gemaakt moeten worden voor de afhandeling van de problemen in Groningen, valt in goede aarde bij de GBB. „Maar laat die organisatie dan opereren los van het ministerie van Economische Zaken. Dat is wat ons betreft een harde voorwaarde.”

Milieudefensie stelt dat de politiek snel met een plan moet komen om te stoppen met de gaswinning. „Groningers moeten zich weer veilig voelen in hun huis”, aldus campagneleider Jorien de Lege. „Het is onbegrijpelijk dat de gaswinning doorgaat, zonder dat fatsoenlijk is onderzocht of dat veilig is.”