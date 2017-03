Verdachte fietsenmakermoord blijft vast

Het buurtje rond de Jan Tooropstraat in Amsterdam Nieuw-West werd al weer meer dan een jaar geleden op klaarlichte dag opgeschrikt door de gruwelijke moordpartij. Op 15 maart was de geliefde fietsenmaker Kobya kansloos tegen zijn aanvaller. Kobya stond bekend om zijn gratis hulp aan de kinderen in de straat als er iets loos was met hun fiets.

Advocaat Yehudi Moszkowicz pleitte met verve voor de verdachte, die in mei vorig jaar werd gearresteerd. De strafpleiter vindt dat het openbaar ministerie tijdens het onderzoek naar zijn cliënt steken heeft laten vallen. Zo zou een belangrijke getuige niet uit angst in een getuigenprogramma zijn gezet, maar omdat hij een gunstig verhaal afstak over de verdachte. Ook mist Moszkowicz een in zijn ogen cruciale verhoortape.

Moszkowicz ging zo ver, dat hij de rechter vroeg of hij officier van justitie Melanie Diependaal mocht horen over haar ‘omissies’. De officier ging niet mee in dit steekspel en pleitte dat zij mocht worden afgerekend op haar requisitoir, dat over een paar maanden bij de inhoudelijke zitting aan de orde komt. Dan toont zij alle inhoudelijke bewijzen tegen Irfan E., die onder meer zouden bestaan uit DNA-bewijs en het doen van verdachte stortingen van geld. De rechter weigerde het verhoren van Moszkowicz van de officier van justitie toe te staan.

De zaak dient 21 juni voor de laatste keer pro forma.