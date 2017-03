Activiste weg bij GroenLinks na Wilders-tweet

Dekker, die voor de GL-fractie in Hilversum werkte, spreekt van een „dolksteek” van haar partij. Een woordvoerder van GroenLinks zei eerder in de week tegen de Gooi- en Eemlander dat de tweet inhoudelijk „verwerpelijk was, maar wel uit zijn verband was gerukt.”

Wilders liet weten aangifte te zullen doen tegen Dekker, maar zij zegt dat de tweet, die vorig jaar werd verstuurd, niet serieus was bedoeld. „Wie gaat er mee 500 stenen op Wilders gooien? Vind ik wel een ’ludieke actie”’, was volgens Dekker een reactie op een vergelijkbare oproep om stenen naar een moskee te gooien.