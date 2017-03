Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Taxichauffeurs slaan collega het ziekenhuis in

43 min geleden

EINDHOVEN - Een Eindhovense taxichauffeur is zondagochtend door twee collega’s mishandeld. Hij kreeg trappen en klappen op het Stationsplein in Eindhoven. De chauffeur is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.