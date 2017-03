Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Bod op Hemwegcentrale naar 5 miljoen

1 uur geleden

AMSTERDAM - Het bod op de Hemwegcentrale in Amsterdam is verhoogd naar 5 miljoen euro. De coalitie ’Wij willen #Hemweg’, waarin vijf partijen deelnemen, heeft het bedrag bijeengebracht, zo is donderdag bekendgemaakt.