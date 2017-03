Bezem kan door verpleeghuissector

Morgen buigt de ministerraad zich over de kwestie.

Dat er extra geld nodig is voor verpleeghuizen staat als een paal boven water. Tal van instellingen kampen met personeelstekorten. Bewoners krijgen daardoor niet altijd de zorg die ze verdienen.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is door demissionair staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid) gevraagd om te berekenen welk bedrag ervoor vrij moet worden gemaakt. Ingewijden melden dat de toezichthouder daarvoor drie scenario’s heeft geschetst.

De drie scenario’s hebben elk hun eigen prijskaartje. Ze variëren van 1,3 tot 3,1 miljard euro. Een nieuw kabinet kan straks uit de scenario’s kiezen.

De NZa geeft de voorkeur aan het goedkoopste plan. Dit scenario gaat ervan uit dat personeel in tal van verpleeghuizen efficiënter kan worden ingezet. De zorgautoriteit constateert in het rapport dat dit kan. Ook kan er door bestuurders verstandiger worden omgesprongen met bijvoorbeeld vastgoedinvesteringen, wordt vastgesteld.

In het duurste plan van 3,1 miljard kan de bedrijfsvoering van verpleeghuizen blijven zoals het nu is. In de tussenvariant (2,1 miljard) wordt wel de personeelsinzet aangepakt, maar niet de overhead.