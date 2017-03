Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Henk Bleker woest op Wakker Dier

20 min geleden

DEN HAAG - Voorzitter van Vee&Logistiek Nederland Henk Bleker is woest op Wakker Dier vanwege een rapport dat de actieclub donderdag naar buiten bracht over dichte veewagens. Volgens Wakker Dier voldoen deze wagens vaak niet aan de wet, onder meer doordat de ventilatie niet deugt of deuren voor inspecteurs ontbreken.