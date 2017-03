Wapenembargo Saudi-Arabië haalt het net niet

Minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken) is steeds fel tegen een nationaal wapenembargo. „Totaal zinloos”, noemde hij het voorstel. Het zou volgens hem „contraproductief” werken in de Europese Unie. Dit soort beslissingen worden al dertig jaar in EU-verband genomen, aldus Koenders.

De Saudiërs plegen mensenrechtenschendingen in Jemen. Ook wordt humanitaire hulp tegengewerkt. De situatie verslechtert al jaren en „het is belangrijk dat we een voorbeeld stellen”’, meent Karabulut. Ze kreeg steun van GroenLinks, D66, PVV, Partij voor de Dieren en Forum voor Democratie.

Nederland heeft het meest restrictieve wapenexportbeleid van de EU richting Saudi-Arabië, zei de minister. Vorig jaar werd alleen een leverantie toegestaan ter waarde van 20.000 euro. Ook de EU heeft een restrictief beleid als het om wapenleveranties aan de Saudiërs gaat. Desondanks leverden de Fransen en Britten de afgelopen jaren voor miljarden aan wapens aan het land.

Koenders wil volgende week proberen de EU-collega’s over te halen de Nederlandse lijn te gaan volgen. Dat lijkt bij voorbaat kansloos. Het was al niet gemakkelijk om de kwestie-Jemen op de agenda van de vergadering van de EU-ministers te krijgen, aldus de bewindsman.