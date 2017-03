premium

PvdA won in maar acht stembureaus

43 min geleden

AMSTERDAM - De PvdA was bij de afgelopen Kamerverkiezingen in slechts 8 van de 9357 stembureaus de grootste partij, allemaal in en rond Amsterdam. Dat is zelfs minder dan Artikel 1 van Sylvana Simons. Die nieuwkomer was de grootste op tien plekken, allemaal in Amsterdam Zuidoost. Dat meldt de NOS op basis van gegevens van de Politieke Academie.