Kamp: nog stappen nodig in Groningen

De OVV constateert dat cruciale beslissingen om problemen op te lossen worden genomen zonder rekening te houden met andere belangrijke vraagstukken. Ook de schadeafhandeling moet beter, door meer de menselijke maat te hanteren in plaats van de procedures.

Kamp benadrukt dat de OVV zegt dat er al veel stappen zijn gezet om de veiligheid van de Groningers te vergroten. Ook laat hij weten dat hij „op onderdelen nuanceringen plaatst” bij wat de OVV vaststelt.

Volgens Kamp is de OVV er bijvoorbeeld kritisch over dat de zekerheid dat gas geleverd kan blijven worden erg belangrijk blijft in de besluitvorming. Maar tegelijkertijd moet volgens de minister worden voorkomen dat „Nederland geheel of gedeeltelijk in de kou komt te zitten op winterse dagen.” Ook zegt hij dat er juist „breed overleg” met alle betrokkenen heeft plaatsgevonden over bijvoorbeeld het nieuwe winningsplan.

Kamp laat weten dat het kabinet zijn best wil blijven doen om samen de Nationaal Coördinator Groningen en bestuurders in de regio de problemen op te lossen. Zo wijst Kamp erop dat er intensief overleg plaatsvindt over een nieuwe opzet van de schadeafhandeling, op afstand van de Nederlandse Aardolie Maatschappij.