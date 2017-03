Van Rey weer verkiesbaar in Roermond

De LVR is verreweg de grootste partij in Roermond, met tien zetels in de gemeenteraad. Van Rey is één van de raadsleden. De LVR zit als enige in de oppositie, alle andere partijen vormen samen het college.

Van Rey is veroordeeld voor corruptie en enkele andere zaken, maar toont geen enkele inkeer, vonden zeven coalitiepartijen uit de gemeenteraad van Roermond vorig jaar september. Zij eisten zijn vertrek.

De AVROTROS en producent Pieter Kuijpers maken een driedelige tv-serie over de voor corruptie veroordeelde politicus. De serie, die naar verwachting volgend jaar op tv is te zien, is gebaseerd op het boek El Rey, Van Jager Tot Prooi.