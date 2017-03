Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Excuses FC Twente aan fans om telefoonnummers

43 min geleden

FC Twente heeft excuses aangeboden aan zijn fans. De club had de telefoonnummers van zes supporters doorgegeven aan de politie, na een vechtpartij met fans van De Graafschap. „Het had niet mogen gebeuren. We betreuren het”, zegt FC Twente volgens Tubantia.