’Slachtoffer rijdt gewapende overvaller dood Arnhem’

Eigenaar Jimmy van Cafetaria Snackattack vertelt aan De Gelderlander dat een van de pizzabezorgers naar de Limburgsingel was gereden voor een bestelling. Op dat adres was bij aankomst een woningoverval bezig. De bezorger vluchtte toen hij schoten hoorde.

Vervolgens gingen de boze slachtoffers met het bestelbusje van de pizzabezorger achter de overvaller aan, aldus de Snackattack-eigenaar. Daarbij zou de overvaller meerdere keren hebben geschoten op het busje. Vervolgens kwamen de twee in botsing. De overvaller raakte hierbij zo ernstig gewond, dat hij overleed, aldus de uitbater.

Dode man op straat

De politie kan nog weinig zeggen over het incident, maar bevestigt wel dat er op de Limburgsingel een dode man is aangetroffen voor een woning. Zijn identiteit, noch de doodsoorzaak, zijn bekend.

De woordvoerder laat weten dat er nog veel onduidelijk is en dat er later meer informatie bekend wordt gemaakt. Hij zegt dat er volgens een melding door twee personen is geschoten. Of er mensen zijn aangehouden, wil de woordvoerder nog niet zeggen.

Om 21.39 uur kwam via het P2000 netwerk een melding binnen dat er een traumaheli naar de Limburgsingel in Arnhem is gegaan. Op straat staat een wit busje van Lunchroom Jimmy, een nevenvestiging van Snackattack, die zichtbaar beschadigd is. In de voorruit zit een grote barst.

De politie is ter plekke een onderzoek gestart naar de precieze toedracht van het incident en heeft daarvoor de omgeving afgezet.