„Eh, help me even mensen!”, twitterde de boswachter woensdag. „Moet ik rap naar huis om een aspirientje of zien jullie toch ook wat ik zie?”

De woordgrappen stroomden binnen, maar waarom deze schapen zo felrood waren gemaakt, bleef nog even een mysterie. Tot De Jonge zich richtte tot de schapenherder. Die bleek zijn dieren op een bijzonder creatieve manier te beschermen tegen dieven.

Blijkbaar worden er in de omgeving veel schapen gestolen door andere houderijen. De opvallende kleur moet het voor dieven onaantrekkelijk maken om schapen weg te nemen uit het weiland. De Jonge: “Blijkbaar is er een grote handel in die dieren en deze schapenhouder was het zat.”